ارتفاع ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 27 قتيلا.. فيديو

فاطمة شوقى

لقى 27 شخصا على الأقل حتفهم خلال الساعات القليلة الماضية بعد الأمطار الغزيرة التى هطلت نهاية الأسبوع الماضى على المنطقة الجنوبية الشرقية من البرازيل، خاصة على ولايتى إسبيريتو سانتو وريو دى جانيرو.

ووفقا لآخر بيانات قدمتها السلطات، فقد توفى 19 شخصا في إسبيريتو سانتو، فى حين سقط ثمانية قتلى فى ريو دي جانيرو، بدورهم، اضطر ما يقرب من 7300 شخص إلى ترك منازلهم بسبب الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار.



وهناك أيضا ما لا يقل عن ستة أشخاص في عداد المفقودين في إسبيريتو سانتو، وفقد أكثر من 400 شخص منازلهم، وكانت بلدة ميموسو ديل سور واحدة من أكثر المناطق تضررا ولا تستبعد السلطات المحلية أن يرتفع عدد القتلى مع تمكن خدمات الإنقاذ من الوصول إلى المناطق التى كان يتعذر الوصول إليها سابقا.