اليوم السابع
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اختيار أبوظبي عاصمة للبيئة العربية لعام 2023

الثلاثاء، 26 مارس 2024 05:32 م
اختيار أبوظبي عاصمة للبيئة العربية لعام 2023 علم الامارات
أ ش أ

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توجت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء البيئة العرب أبوظبي بلقب «عاصمة البيئة العربية 2023»، تقديراً للإنجازات التي حقَّقتها الإمارة، بقيادة هيئة البيئة – أبوظبي، في مجالات حماية البيئة، والجهود المتواصلة في مواجهة تبعات التغيُّر المناخي.


وعبَّر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، عن اعتزازه باختيار أبوظبي عاصمة للبيئة العربية 2023.


وأشار إلى أن الإنجازات التي حقَّقتها الإمارة في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي يعود الفضل فيها للرؤية السديدة والتوجيهات الرشيدة لقيادة دولة الإمارات، وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.







عاصمة البيئة العربية لعام 2023

عاصمة البيئة العربية

2023

الامارات

ابو ظبي




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