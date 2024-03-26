اليوم السابع
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اجتماع طارئ للإدارة الأمريكية لمناقشة انهيار جسر بالتيمور

الثلاثاء، 26 مارس 2024 05:58 م
اجتماع طارئ للإدارة الأمريكية لمناقشة انهيار جسر بالتيمور انهيار جسر بالتيمور
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اجتماعه بشكل طارئ بكبار أعضاء فريقه لمناقشة انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور.


وكتب بايدن على إكس: "لقد وجهت إدارتي لضمان توفر كل الموارد الفيدرالية للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ والاستجابة لهذا الحادث المروع".

أعلنت هيئة الملاحة البحرية والمواني في سنغافورة اليوم الثلاثاء، أنها ستحقق في حادث اصطدام سفينة مسجلة في سنغافورة بجسر ضخم في ولاية "ميريلاند" الأمريكية ما أدى إلى انهياره.


وقالت الهيئة إنها على اتصال مع خفر السواحل الأمريكي وشركة إدارة السفينة لتقديم المساعدة اللازمة. وأضافت أن سنغافورة باعتبارها دولة العلم فإن الهيئة ستوفر التعاون الكامل لخفر السواحل الأمريكي في تحقيقاته كما ست







بالتيمور

انهيار جسر فرانسيس سكوت كي

انهيار جسر بالتيمور

جسر بالتيمور




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