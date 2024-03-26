إندونيسيا تعتزم إرسال مساعدات لفلسطين والسودان ابتداء من الأسبوع المقبل

جاكرتا (أ ش أ)

تعتزم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث فى إندونيسيا تقديم المساعدة الاجتماعية للمدنيين الذين وقعوا ضحايا الصراع فى قطاع غزة، والخرطوم عاصمة السودان، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول فى الوكالة اليوم الثلاثاء، إن المساعدة الاجتماعية ستشمل الأدوية والمعدات الصحية من إندونيسيا يتم إرسالها على متن طائرات جارودا، بحسب وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية.

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من إرسال المساعدات الأسبوع المقبل.. لا يزال لدينا العديد من القضايا الفنية التي يتعين مناقشتها مع فريق العمل، الذى يتكون من وزارتى الخارجية والصحة".

وأوضح المسؤول أنه إذا لم تكن هناك عقبات كبيرة، فسيتم إرسال المساعدات الإنسانية من إندونيسيا مرتين إلى مخيمات اللاجئين لضحايا الصراعين الفلسطيني والسودانى.

وأشار إلى أن إجمالي المساعدات يصل إلى مليون دولار أمريكي من الحكومة الإندونيسية ومساعدة إضافية أخرى من التبرعات جمعها المتطوعون المحليون.