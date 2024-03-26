إطلاق قافلة علاجية مجانية وإرشادية لخدمة صغار المربين بقرية المنوات فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة إطلاق قافلة علاجية مجانية وإرشادية لخدمة صغار المربين بناحية قرية المنوات في مركز أبو النمرس.

جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت القافلة عن علاج 274 حيوان من أمراض الباطنة، وفحص 38 أبقار وجاموس من الأمراض التناسلية، وتجريع 500 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية، ورش 500 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وأخذ 35 عينة دم للفحص للأمراض المشتركة، وعلاج 1024 من الطيور والأرانب.

وشهدت القافلة تنظيم ندوة إرشادية عن أهمية التحصينات ضد مرض الحمى القلاعية والوقاية من المرض وأهمية التأمين الصحي.