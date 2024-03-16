الطب البيطرى يطلق قوقل مجانية فى 3 محافظات ضمن حياة كريمة لإرشاد المزارعين

أطلقت مديريات الطب البيطرى فى عدد من المحافظات قوافل بيطرية لعلاج الماشية مجانًا، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة و توعية وإرشاد المزارعين حول مخاطر الأمراض التى قد تصيب الماشية وكيفية السيطرة عليها وطرق الوقاية منه والإجراءات الواجب اتخاذها عند ظهور أى أعراض وأهمية التحصين و وقاية لحماية الحيوانات .

وفى محافظة الجيزة تم اطلاق 3 قوافل بيطرية، بنواحى مراكز العياط وناهيا، وكرداسة، لخدمة المربين، كما تم عقد ندوات ارشادية حول مرض حمى الثلاثة أيام، واسباب الضعف العام ونقص الفوسفور فى الحيوانات، وتسمين العجول وتركيب العليقة المتوازنة،

كما نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية قافلة بيطرية مجانية، بمركز أجا لخدمة المربين بالمجان.

كما نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، 6 قوافل بيطرية شاملة، بمراكز الزقازيق، كفر صقر، الابراهيمية، ديرب نجم، منيا القمح، الحسينية.

وتم علاج الامراض الباطنية، التنفسية، الجراحية، التناسلية، وفحص السونار وولادة ورش وتجريع وترقيم وتسجيل اكثر من 8475 حيوان، وعمل عدة لقاءات ارشادية لزيادة الوعى لدى المربين، كما تم تحصين 253 الف و 10 جرعة تحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام وترقيم 8790 حيوان.