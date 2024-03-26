إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مفارق العياط باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مركز ومدينه الفيوم ووجود عدد من المصابين.

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق اسيوط الصحراوي الغربي أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة والميني باص في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق اسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.