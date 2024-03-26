إصابة 17 شخصا إثر وقوع حادثى سير بالطريق الصحراوى فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهد الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء وقوع حادثى سير، مما أسفر عن إصابة 17 شخصا بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص محملة بعمالة زراعية داخل أحد المصارف، دائرة مركز غرب النوبارية، مما أسفرعن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

كما أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وتروسيكل بدائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابو المطامير المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.



وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .