إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى الصف

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصين إثر انقلاب موتوسيكل أعلى طريق الصحراوى فى الصف لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الطريق الصحراوى بالصف، وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



