إزاى تحسن بصرك ونظرك وتحافظ على صحة عيونك بفيتامينات مهمة

كتبت مروة محمود الياس

أصبح بصرنا ونظرنا في خطر نتيجة النظر في الشاشات على الدوام، في الكمبيوتر والموبايل وعلى شاشة التلفزيون، فنحن نواجه مخاطر كثيرة تؤثر على عيوننا منها الإصابة بمشكلات الجفاف والالتهابات وغيرها نتيجة العادات الخاطئة واجهاد العيون بشكل كبير وملحوظ.

ذكر تقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة إن الإهتمام بالنظام الغذائي للإنسان أحد أهم العوامل التي تحافظ على سلامة العيون، من الأمراض وتحميه الإصابة بالمشكلات الصحية فيها مثل الجفاف والاحمرار والحرقة والاضطرابات المختلفة

تابع التقرير، أن هناك الكثير من المكملات الغذائية والفيتامينات التي تعزز من سلامة وصحة العين، مضيفاً أن هناك الكثير من المكملات الغذائية والفيتامينات التي تعزز من سلامة وصحة العين،كما أنها مفيدة ومهمة لتحسين حالتك بشكل عام ومن أهمها:

كل ما يحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية وفيتامين سي يعد أحد أهم المصادر التي تقاوم الإصابة بالتهابات الجسم، فضلا عن أنها تقاوم التأكسد مما يحمى العين من الالتهابات المتكرره فضلا عن أنها تساعد على تعزيز صحة العينين وتحافظ عليهما ومن أهم أنواع الأكلات والمشروبات التي تحتوي على فيتامين سي بكميات كبيرة هو الليمون والبرتقال دون شك فضلا عن الخضروات الورقية مثل الخس كذلك يعد الفلفل أحد أهم الخيارات الصحية والطماطم أيضا تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي

فيتامين ا الصحي والمفيد الذي يعزز من صحة البصر فضلا عن أنه يعزز من الرؤية والبصر الجيد فيه خصائص تحافظ على سلامة العينيين، تابع التقرير موضحا أن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين والمكمل للغذائي، مثل البيض الذي يحتوي على البروتين وفيتامين ا فضلا عن الجزر أيضا الذي يحتوي على نسبة عالية من هذا الفيتامين المفيد كذلك تعتبر أكباد الحيوانات مثل كبد الدجاج يحتوي على نسبة مركزة من هذا الفيتامين ولذا ينصح بتناوله لتعزيز سلامة وصحة العينين