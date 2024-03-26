أهل الكرم.. أهالى المساعيد بالعريش يجهزون 300 وجبة يوميا لإفطار الصائمين.. فيديو

العريش - محمد حسين

نقل تلفزيون اليوم السابع من مدينة العريش بشمال سيناء، تفاصيل تقليد خيرى يحرص عليه أهالى حى المساعيد وهو عزومة كل من يمر عليهم على الطريق علي مائدة إفطار يقيمونها بجهودهم الذاتية.

وأكد الأهالى، لليوم السابع، أنهم بمختلف أعمارهم ومناصبهم يتعاونون يوميا في تجهيز المائدة لنستضيف نحو 300 صائم وجميعهم من رواد مسجد الخير والبركة بحى المساعيد حيث تقام المائدة.

ويستهدف الأهالى من خلال هذا التقليد السنوى أن يصل الثواب للصائمين من عابري السبيل المارين علي الطريق وكل من في حيهم يقيم من طلبة الجامعات والعمال وغيرهم.

ويحرص مجموعة الأهالى القائمين بهذا التقليد الخيري ان يستقبلون الصائمين عقب صلاة المغرب ويقفون على خدمتهم لحين الانتهاء من تناول وجبة الإفطار التى يشارك فى أعدادها طباخين مهرة من أبناء الحى بمعاونة شباب متطوعين .



احد القائمين على الافطار



الافطار



تجهيز الفطار



مائدة الافطار



