ألمانيا والأردن يؤكدان أهمية دور الأونروا في تقديم الدعم للفلسطينيين

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أكدت ألمانيا والأردن أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.



جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بعمان مع وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية نيلز آنين ، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والحرب على غزة والجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.



وأكد الوزيران الحرص المشترك على استمرار التنسيق بين المملكة وألمانيا في المجالات كافة، ثنائيا وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتعلقة بالبيئة والطاقة والمياه.



وشدّد الصفدي ، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية ، على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها المستعرة على القطاع .. مثمنا الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن لرفد مسيرته التنموية ومساعدته في التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية وخاصة أزمة اللجوء والدعم الذي تقدمه للأونروا.



وبدوره..ثمّن الوزير الألماني الجهود التي تقوم بها المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وفي جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ومن المقرر أن يعلن الوزير أنين خلال زيارته للمنطقة عن زيادة الدعم المقدم للأونروا بقيمة 15 مليون يورو خلال الفترة 2024 - 2026 في كل من الأردن ولبنان، كما سيحضر حفل توقيع اتفاقيات بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه في المملكة ، مع بنك التنمية الألماني.