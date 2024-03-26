أطعمة تعزز نظام المناعة للمحافظة على الصحة العامة.. مع تغير المواسم

كتبت إيناس البنا

مع تغير الفصول ودخول فصل الربيع، يتزايد خطر الإصابة بالأمراض الموسمية، يعد الحفاظ على نظام مناعة قوي أمرًا أساسيًا لدرء الأمراض الشائعة.

تشير الأبحاث وفقا لموقع هيلث سايد إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة المغذية يعمل بمثابة دفاع قوي ضد الأنفلونزا الموسمية والأمراض الأخرى، يساعد دمج هذه الأطعمة الخمسة الفائقة في نظامك الغذائي يمكن أن يمنح جهازك المناعي الدعم الذي يحتاجه للحفاظ على صحتك ومرونتك.

الخضراوات الورقية

تعد الخضروات الورقية مثل السبانخ والسلق والفجل من المصادر الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية لدعم المناعة، حيث تحتوي الخضروات الورقية على نسبة عالية من فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ك، بالإضافة إلى حمض الفوليك والحديد، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز وظيفة المناعة.

الزبادي

الزبادي، الغني بالبروبيوتيك، يدعم نظام المناعة الصحي من خلال تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، يلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا محوريًا في وظيفة المناعة، وتساعد الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي في الحفاظ على بيئة أمعاء متناغمة، علاوة على ذلك، يعتبر الزبادي مصدرًا ممتازًا للبروتين والفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة العامة.

التوت

التوت والفراولة مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تدعم نظام المناعة القوي، تتميز هذه الفاكهة بأنها غنية بالفلافونويد، ولها خصائص مضادة للالتهابات وتعزز المناعة، كما أن التوت غني بفيتامين C وفيتامين E، مما يعزز دفاع الجسم ضد الإجهاد التأكسدي.

الثوم

الثوم، هو عنصر أساسي في الطهي وله خصائص طبية، اشتهر منذ فترة طويلة بتأثيراته المعززة للمناعة، يحتوي الثوم على مركبات مثل الأليسين، ويتميز بخصائص مضادة للميكروبات والفيروسات، مما يساعد في مكافحة الالتهابات، بالإضافة إلى ذلك، الثوم ملئ بمضادات الأكسدة التي تخفف الالتهاب وتقوي وظيفة المناعة بشكل عام.

الحمضيات

تشتهر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت بمحتواها العالي من فيتامين سي، وفيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي ضرورية لمكافحة الالتهابات، علاوة على ذلك، يُعتقد أن فيتامين C يعزز إنتاج الإنترفيرون، وهو البروتين الذي يمنع تكاثر الفيروس في الجسم، تضمين مجموعة متنوعة من الحمضيات في نظامك الغذائي يضمن الحصول على كمية كافية من فيتامين C، وهو أمر حيوي للحفاظ على الصحة العامة والمناعة.

