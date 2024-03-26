أحمد السبكى: القطاع الطبى شهد إنجازات عديدة فى عهد الرئيس السيسي

كتبت أمل علام

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، احتفالية يوم الطبيب المصري لعام 2024، تحت شعار "الطبيب المصري: تاريخ مشرف، مستقبل مشرق"، وذلك تقديرًا لجهود الأطباء المصريين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، بالإضافة إلى رموز العمل النقابي، وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمدني، وعدد من القادة وكبار المسئولين والشخصيات البارزة وشركاء النجاح في قطاع الرعاية الصحية في مصر.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية التي تكرم الطبيب المصري وتحتفي بإنجازاته في مجال الرعاية الصحية، وأشاد بالمساهمة الكبيرة للأطباء في تعزيز قدرات النظام الصحي المصري وتحقيق التغيير الإيجابي، وقدم لهم الشكر والتهنئة، معبرًا عن دعمه الكامل التي تهدف إلى تطوير الرعاية الصحية في البلاد، وأكد عوض تاج الدين، أن الأطباء يرعون الإنسان قبل ولادته وفي كل مراحل حياته، ويعملون في خدمات الصحة العامة ومجالات العلاج والوقاية والتثقيف الصحي، الذي يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمرضى، وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء بلا كلل، وبالتضحيات الكبيرة التي قدموها خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن الطبيب هو العمود الفقري للقطاع الصحي، مستذكرًا إسهامات العديد من الشخصيات العظيمة في مجال الطب والعلاج.

وقال الدكتور أحمد السبكي، في كلمته الافتتاحية للاحتفالية، إننا نحتفل اليوم بالأطباء المصريين، لتعريفهم وتقديرهم والاحتفاء بجهودهم، ولإبراز فخر الوطن بهم، يهدف يوم الطبيب المصري إلى تكريم الأطباء الذين يثبتون يومًا بعد يوم كفاءتهم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى، وقد بذلوا جهودًا كبيرة لإرساء قواعد الطب في مصر، وغرسوا ووطنوا كل التقنيات الحديثة بالطب، وأظهروا تفانيهم في القيام بدورهم الإنساني في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وأشار إلى أن الأطباء المصريين يشكلون ركيزة أساسية في نظامنا الصحي، وأنه سنسعى دائمًا لتحسين أوضاعهم وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأنهم يعدون فخرًا للوطن بجهودهم وعطائهم المهني والإنساني، وأن جهودهم وتفانيهم عزز مكانة مصر في مجال الرعاية الصحية عالميًا.

وأضاف السبكي، أن القطاع الطبي حقق إنجازات كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى حرص الرئيس على بناء الإنسان واستثمار قدراته، إيمانًا بأهمية إرساء منظومة صحية متكاملة، زاخرة بالكفاءات والإمكانات والجاهزية والتميز، ضمن بيئة محفزة وداعمة للكوادر الصحية الوطنية، تمثلت هذه الجهود في تطوير البنية التحتية الصحية، وتحسين التجهيزات الطبية وتوفير التقنيات الحديثة، وتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي للكوادر الصحية، والتعاون الوثيق مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، والسعي لتحقيق تغطية صحية شاملة وعادلة لجميع المواطنين، وأكد أن الإنجازات التي حققها الأطباء المصريون في السنوات الأخيرة تعكس الكفاءة والخبرة العالية التي يتمتعون بها، وتبرز قدرتهم على تعزيز مستوى الرعاية الصحية ورفع معايير الجودة.

وتابع السبكي: أن هذه الاحتفالية المميزة التي تكرم الطبيب المصري وتسلط الضوء على الرعاية الصحية في مصر، تعد أيضًا منصة مثالية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الفاعلين في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية دور الرعاية الصحية في تحقيق التنمية المستدامة وتأمين مستقبل صحي أفضل للمواطنين، ومواصلة العمل على تحسين الأداء وتعزيز التعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وفي الختام، قدم السبكي التهنئة للأطباء المصريين على إنجازاتهم العظيمة.

بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية ، والسفير اليابانى بالقاهرة اوكا هيروشى، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى، كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، خلال الاحتفال بيوم الطبيب اليوم بالقاهرة، إنه سيتم الإعلان عن أول وحدة متكاملة لعلاج وتشخيص الأورام فى مصر.

وقال، إن هناك تعاون كبير مع حكومة اليابان فيما يتعلق بتدريب الأطباء والجودة وإدارة المستشفيات، موضحا إن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل معنا فى تقديم دور كبير جدا فيما يتعلق بالجودة والاعتماد للتمتع بجودة عالية، والتى تعود على المريض المصرى، موضحا إننا أول دولة فى العالم كان لديها مدرسة للطب وأول دولة تتخلص من فيروس سى، وهذا يعنى أن مصر لم يكن لها دور كبير وانجازات فى الماضى فقط ولكن فى الوقت الحالى ومستقبلا.

وأشار إلى أن الطبيب المصرى قام بدور تاريخى فى مواجهة خطر فيروس كورونا، وكان له دور كبير فى مجابهة الفيروس وكان أول شهيد من أحد أطقم التمريض، ولكن بشكل عام قدموا نموذجا مشرفا للعالم كله.

وقال، إن الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى سيكون له دور كبير فى النهضة الطبية فى مصر، وهذا المجلس تكتمل فيه منظومة الإصلاح الشامل فى مصر، وهى مظلة للعمل والممارسة وبمسئولية كبيرة لبناء السجلات المرضية.



الدكتور احمد السبكى والدكتور عوض تاج الدين