5 أطعمة ومشروبات تزيد شعورك بالإرهاق والتعب.. أبرزها القهوة والخبز الأبيض

كتبت فاطمة خليل

حذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تجعلك أكثر تعبًا وإرهاقاً، ومن هذه الأطعمة والمشروبات القهوة وألواح الطاقة التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، كونها تقلل مستويات الطاقة لديك، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة والمشروبات التي تزيد شعورك بالإرهاق، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

أطعمة ومشروبات قد تزيد شعورك بالإرهاق والتعب

1. القهوة

قالت الدكتورة آشلي توش، خبيرة التغذية البريطانية، "الكثير منا يحب شرب القهوة الصباحية لتساعده على الاستيقاظ، ومع ذلك فإن استهلاك الكثير من القهوة يمكن أن يكون له تأثير معاكس تمامًا، ما يؤدي إلى انهيار الكافيين ويجعلنا نشعر بالتعب ونحتاج لمزيد من القهوة لحل المشكلة".



وأضافت، "يمكن أن يكون انهيار الكافيين أسوأ إذا كنت تستمتع بقهوتك مع السكر المضاف، لتجنب ذلك، خفف من تناول السكر والتزم بالكمية اليومية الموصى بها من الكافيين، والتي تبلغ 400 ملجم.. وهذا يعادل حوالي أربعة فناجين من الشاي أو القهوة."

2. المكسرات

على الرغم من كونها وجبة خفيفة صحية رائعة، إلا أن الإفراط في تناول المكسرات يمكن أن يكون له تأثير عكسي، فالمستويات العالية من الدهون الصحية قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز التعب، التزم بالحصّة الموصى بها وهي 30 جرامًا يوميًا، أى حوالي حفنة صغيرة."

3. عصائر الفاكهة

على الرغم من أنها غنية بالفيتامينات، إلا أن العصائر التي يتم شراؤها من المتجر غالبًا ما تكون محملة بالسكريات، بينما تفتقر إلى الألياف والبروتين للحفاظ على مستويات الطاقة لديك. للحصول على بدائل أفضل، فكر في صنع العصير الخاص بك في المنزل ولا تنس إضافة مصدر للبروتين أو الدهون الصحية".

4. ألواح الطاقة

على عكس الاسم، يمكن أن تؤدي ألواح الطاقة إلى انهيار الطاقة فى جسمك وشعورك بالتعب بسبب محتواها العالي من السكر والمحليات المضافة.



عند شراء ألواح الطاقة، ابحث عن واحدة تحتوي على قائمة قصيرة من المكونات كلما كان هناك مكونات أقل كان ذلك أفضل، وابحث أيضًا عن محتواها من البروتين والألياف.

5. الخبز الأبيض

الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والخبز والمعكرونة، يتم هضمها بشكل أسرع من الكربوهيدرات المعقدة، مما يجعل جسمك عرضة لارتفاع قصير وسريع في مستويات السكر في الدم قبل الانهيار هذا مشابه لما يحدث عندما نأكل الكثير من السكر ولتجنب ذلك، حاول اختيار خيارات الحبوب الكاملة بدلاً من ذلك.



ونصح خبراء التغذية أيضاً بتوخي الحذر عند شراء المنتجات المعززة للطاقة، وشجعوا الناس على البحث أكثر في قوائم المكونات، والتأكد من أنها تحتوي على كل ما هو مطلوب للحصول على طاقة طويلة الأمد.



استبدل الخبز والمكرونة ببدائل الحبوب الكاملة، وعند شراء أشياء مثل ألواح الطاقة والعصائر، قم بإلقاء نظرة فاحصة على قائمة مكوناتها وما تحتويه.