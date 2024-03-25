اليوم السابع
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الإثنين، 25 مارس 2024 03:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد اختبارات شهر مارس بمعاهد وسط

الإثنين، 25 مارس 2024 02:48 م
وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد اختبارات شهر مارس بمعاهد وسط أيمن جاويش وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد أيمن جاويش، وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، اختبارات شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بعدد من معاهد إدارة وسط، يرافقه مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي؛وذلك للاطمئنان على سير الاختبارات وانتظام حضور التلاميذ.

كما تم التأكيد على توفير المناخ المناسب لأداء التلاميذ الامتحانات في هدوء ويسر .

يذكر أن اختبارات شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي انطلقت بمعاهد الإسكندرية الأزهرية للعام الدراسي /2023/2024 الأحد الموافق 2024/3/24 مارس، وبدأت بمادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 28 مارس الجاري؛ حيث تختتم بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية.







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