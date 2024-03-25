منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن أسماء الفائزين فى تحدى القراءة العربى

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أسماء الطلاب الثلاثين الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المنطقة، بمشروع تحدي القراءة العربي الموسم الثامن 2024، والتي اختتمت فعالياتها يوم الخميس، بمكتبة المنطقة المركزية.

كما أكد رئيس المنطقة، أنه يُعدّ تحدي القراءة العربي رحلة إبداعية لجميع المشاركين، اكتشفوا جميعًا مواهبهم وقدراتهم في مجال القراءة والتعبير، واستفادوا جميعًا من تنمية مهاراتهم اللغوية وتوسيع آفاقهم المعرفية، وأظهر جميع المشاركين شغفًا بالقراءة.

كما دعا جميع طلاب المنطقة إلى القراءة وزيادة المعلومات، في عصر المعرفة والتكنولوجيا، مؤكدًا على أهمية القراءة في تنمية الفكر وتطوير مهارات التفكير.

وأضاف جاويش "أن المنطقة تثمن جهود جميع المشاركين في تحدي القراءة العربي، بدايةً من أخصائيين المكتبات بالمعاهد وإداراتها، والمنسقين في الإدارات التعليمية ومديريها، واللجنة التنسيقي للمشروع والمشكلة من مدير إدارة الكتب والمكتبات ومدير الجودة ومدير الكمبيوتر التعليمي وبرئاسة فضيلة رئيس المنطقة، و المحكمين الذين لم يألوا جهد في تنقيح الطلاب لاختيار من يمثل منطقة الإسكندرية على مستوى الجمهورية؛ كما تقدم "جاويش" بالتهنئة للطلاب الفائزين، آملًا أن يستمر هذا التحدي في نشر ثقافة القراءة بين طلابنا.

ومن جانبها، أعلنت ثناء أبو المجد، مدير الكتب والمكتبات، نتيجة التحدي على مستوى المنطقة والذي حصلت فيه على المركز الأول على مستوى المنطقة الطالبة جنى محمود أحمد حماد من معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي بالصف الثالث الإعدادي، فيما حصل الطالب محمد أحمد حسن عبد الحليم من معهد بنين أبوقير الإعدادي الثانوي بالصف الثالث الثانوي على المركز الأول على مستوى المنطقة (من ذوي الهمم)،

أما باقي الفائزين فكانوا كالتالي: • الطالبة ابتهال عمر عبد العزيز محمد من معهد فتيات القويري الإعدادي الثانوي بالصف الثاني الثانوي. الطالبة حماس أحمد عبد الصبور محمد من معهد فتيات محمد رجب الإعدادي الثانوي بالصف الثالث الثانوي الطالب عمر محمد عوض الحوفي من معهد بنين أبو العيون الإعدادي الثانوي بالصف الأول الثانوي الطالبة صفية ياسر إبراهيم جمعة من معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي بالصف الثاني الثانوي الطالبة روضة السيد محمد إبراهيم من معهد فتيات الشعراوي النموذجي الإعدادي الثانوي بالصف الثالث الثانوي. • الطالب عبد الله مبروك أحمد كيحر من معهد محمد رجب الابتدائي بالصف الخامس.