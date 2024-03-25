وزير الخارجية الإيطالى: لا دليل على تورط أوكرانيا فى هجوم موسكو

فاطمة شوقى

نفى وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجانى اليوم، الاثنين، وجود دليل يربط أوكرانيا بالهجوم الإرهابى الذى وقع يوم، الجمعة، الماضى فى قاعة للحفلات الموسيقية فى العاصمة الروسية موسكو وأسفر عن مقتل 137 شخصا.

وقال تاجانى - فى تصريح أوردته وكالة "أنسا" الإيطالية: "فى الوقت الحالى لا يوجد دليل على الإطلاق على أى نوع من التورط من الجانب الأوكرانى، ويبدو لى أن كل شيء يشير فى اتجاه هجوم إرهابى ينظمه الفرع الأفغانى لتنظيم داعش".

وأضاف تاجانى: "نحن نتابع ما يحدث باهتمام كبير ونحاول حماية مواطنينا بأفضل طريقة ممكنة"، مشيرا إلى أنه فى 8 مارس الجارى، دعت وزارة الخارجية الإيطاليين الذين يعيشون فى موسكو إلى تجنب التجمعات فى العاصمة الروسية فى المستقبل بعد أن قالت المخابرات الروسية إنها أحبطت خطة لتنظيم داعش الإرهابي لمهاجمة كنيس يهودى فى العاصمة.

ويشار إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اعتبرت أمس، الأحد، أن أى بيان من السلطات الأمريكية يبرر الهجوم الإرهابى على قاعة "كروكوس" بضواحى موسكو، هو "دليل إثبات وإدانة لكييف" مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سارعت إلى إعلان عدم تورط أوكرانيا فى الهجوم الإرهابي.

وفتح مسلحون النار الجمعة الماضية على حشود فى قاعة الحفلات الموسيقية التى بيعت تذاكرها بالكامل فى موسكو قبل أن يضرموا النار فيها.