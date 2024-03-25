وزارة الصحة: مرض السل معدي وييصيب الرئتين ويعالج بالمضادات الحيوية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مرض السل معدي، ويصيب الرئتين، ويسببة في الغالب أحد أنواع البكتيريا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: ينتقل المرض عن طريق الهواء عند السعال أو العطس أو البصق ويعالج مرض السل بالمضادات الحيوية وقد يكون قاتلا إذا لم يعالج.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بالنقاط الاتية:-



-الالتزام بجدول التطعيمات للأطفال، وتناول لقاح الدرن (BCG) للأطفال عند الولادة؛ للوقاية والتقليل من شدة الإصابة بالمرض.​

-الالتزام بالاستمرار في العلاج المحدد بواسطة الطبيب، حتى بعد تحسن الأعراض؛ لضمان التخلص من البكتيريا بشكل كامل من الجسم، وتجنبًا لحدوث مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.​

-الالتزام بالإجراءات الوقائية تجنبًا لعدوى الأفراد المحيطين بالمريض خاصة في الأسابيع الأولى من العلاج.​

-الرجوع للطبيب واستشارة الصيدلي في حال ظهور أعراض جانبية أثناء العلاج، مثل: اصفرار البشرة وبياض العين، ارتفاع درجة الحرارة غير مبرر، وخز أو تنميل في اليدين أو القدمين، طفح جلدي أو حكة في الجلد، تغييرات في البصر، مثل عدم وضوح الرؤية.​

-الالتزام بالتحاليل المطلوبة (وظائف الكبد)، والمتابعة الطبية في المواعيد المحددة.​

-ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي عن وجود أي تفاعلات دوائية بين أدوية علاج السٌل والأدوية الأخرى التي يتم تناولها أثناء فترة علاج السٌل.​



مرض السل



