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وزارة الصحة تكشف عن تعريفات جديدة للحالات المصابة بالسعار

الإثنين، 25 مارس 2024 03:45 ص
وزارة الصحة تكشف عن تعريفات جديدة للحالات المصابة بالسعار وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن التعريف المحدث للحالة المصابة بمرض السعار، كالتالى: الحالة المشتبهة:1 مريض يعاني من متلازمة عصبية حادة (التهاب بالمخ تسودها أشكال من النشاط المفرط أو شلل تنتهى بغيبوبة ثم الوفاة ناتجة في العادة عن فشل تنفسى فى مدة من 7 - 10 أيام من بدء ظهور الأعراض.

وعادة ما ينتج عن الإلتهابات بالمخ شعور بالخوف وصداع وتوعك وفتور وتغيرات غير محددة في الإحساس. ومع تقدم الحالة يحدث شلل جزئي أو خفيف أو شلل كامل، يؤدى تقلص عضلات البلع عند محاولة البلع إلى الخوف من الماء ويتبع ذلك هذيان وتشنجات مع وجود تاريخ تعرض للعقر أو الخدش من حيوان يشتبه إصابته بالفيروس.

الحالة المحتملة:2، حالة مشتبهة مع تعرض للعقر أو الخدش من حيوان تم تأكيد إصابته معملياً بفيروس السعار.

الحالة المؤكدة:3 حالة مشتبهة أو محتملة تم تأكيدها معملياً بواسطة :-

RT PCR من اللعاب أو السائل النخاعي و عينة سير

أو ظهور الأجسام المضادة الفيروسية في حالة عدم أخذ التطعيم من قبل باستخدام

"direct fluorescent antibody test"

عزل فيروس السعار في مزرعة نسيجية أو في فأر تجارب من عينة من اللعاب أو السائل النخاعي

أو من الجهاز العصبي المركزي.

 

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الصحة

السعار

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تعريفات جديدة للحالات المصابة بالسعار

للعقر أو الخدش من حيوان




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