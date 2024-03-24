وزارة الصحة توجه بتكثيف التقصى الوبائى لمرض السعار فى جميع المحافظات

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه فى إطار أنشطة القطاع الوقائي في مجال ترصد ومكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وبالإحالة إلى المتابعة الدورية للوضع الوبائى العالمي والإقليمي للأمراض المشتركة ومن ضمنها مرض السعار، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تقوية نظام ترصد المرض واكتشاف أي حالة مشتبه بها والإبلاغ الدوري عنها على الغرفة الوقائية، وكذلك الإجراءات الوقائية ما بعد التعرض العقر أو الخدش من الحيوان سواء في العقر الفردي أو واقعات العقر الجماعي وما يستلزمه ذلك.

وتتضمن إجراءات تنشيط الترصد لمرض السعار المحاور التالية :-

أولاً: تنشيط ترصد مرض السعار

رفع كفاءة الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية فيما يتعلق بترصد مرض السعار من خلال تشيط ترصد مرض السعار مع التأكد من العام مقدمي الخدمة الصحية بالحقائق العلمية اللازمة للتشخيص.

ثالنيا : اكتشاف الحالات المشتبة فيها :-

إعادة نشر تعريف الحالة بجميع المنشآت الصحية وخصوصاً مستشفيات الحميات.

رفع الوعي وتثقيف مقدمي الخدمة الصحية بالحقائق العلمية الخاصة بمرض السعار.

التأكيد على توفر الإمكانيات المحلية اللازمة لفحص الحالات التي يتم الاشتباه بها.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إنه يتم تكثيف الزيارات الميدانية لمستشفيات الحميات وغيرها من المستشفيات التي تشتبه في حالات السعار، كما يتم الإبلاغ الفوري عند الاشتباه فى أي حالة مصابة بمرض السعار طبقا لنموذج الإبلاغ المخصص لذلك مع عمل التقصي الميداني للحالات طبقا للنموذج النفسي خلال 24 ساعة من الإبلاغ.

وأضافت، أنه يتم تكثيف أنشطة التثقيف الصحي ورفع الوعي المجتمعي تجاه السلوكيات السليمة في التعامل مع الحيوانات وكذلك سبل الوقاية من التعرض للعقر أو الخدش من الحيوان وخصوصاً الكلاب، وذلك لكل من الأطفال والبالغين على حد سواء، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التوجه لأقرب منشأة صحية في حال التمرض العقر أو الخدش.