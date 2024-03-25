اعرف موعد ومقار انعقاد التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة الإسكندرية، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، موعد ومقار التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير على مستوى المنطقة للعام الدراسي/2023/2024 والتي حدد لها يومي الثلاثاء الموافق 26/ 3/ 2024، والأربعاء 27/ 3/ 2024م المقبلين.

ويتم اختبار الأطفال المشتركين من روضات إدارات: (المنتزه وشرق ووسط) بمبنى بيت شباب الأزهر بسموحة، واختبار الأطفال المشتركين من روضات إداراتي: (غرب والعامرية) بمعهد الإمام الشافعي الابتدائي، وتبدأ الاختبارات في تمام الساعة 9 صباحًا.

وأفادت نعمة علام، مدير رياض الأطفال، أنه على كل ولي أمر إحضار صورة معتمدة طبق الأصل لشهادة ميلاد الطفل، مع إرفاق نموذج التقييم المرسل له مسبقًا من معهده، وعليه صورة شخصية معتمدة من معهد الطفل.

جدير بالذكر أن مسابقة «الأزهري الصغير» مسابقة سنوية أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتنظمها إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، بالتعاون مع إدارة شؤون القرآن الكريم برئاسة الشيخ محروس شرف، تستهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر، واكتشاف المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال (4) مستويات لطلاب الروضات بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية والخاصة بقسميها العربي واللغات.



