اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 مارس 2024 07:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن لقرار يُطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

الإثنين، 25 مارس 2024 05:59 م
مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن لقرار يُطالب بوقف إطلاق النار فى غزة مجلس الأمن
أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بإعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.

واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والإلتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.

وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً على أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل أحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.







وزاره الخارجية

مجلس الامن

قطاع غزة

اخبار غزه

دعم فلسطين

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة