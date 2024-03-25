مصرع 4 أطفال إثر اندلاع حريق بمنزل ناجم من ماس كهربائى شمال شرقى الهند

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لقى أربعة أطفال مصرعهم من جراء اندلاع حريق ناجم من ماس كهربائى حدث فى منزل بمدينة /ميروت/ في ولاية / أوتار براديش/ شمال شرقي الهند.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية، إنها تلقت معلومات بشأن اندلاع حريق بمنزل بمنطقة /ميروت/، وهرعت على الفور إلى موقع الحادث، مضيفة أن من بين الأسرة المتضررة زوج وزوجة وأطفالهما الأربعة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



فيما أوضحت الشرطة أن الأطفال الأربعة عانوا من جروح بلغت نسبتها 70% ما أدى إلى وفاتهم متأثرين بجروحهم، بينما تلقى الوالد العلاج وهو يرقد في الوقت الحالي في حالة صحية مستقرة.