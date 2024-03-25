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مجلس الأمن الدولى يعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة خلال رمضان

الإثنين، 25 مارس 2024 04:46 م
مجلس الأمن الدولى يعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة خلال رمضان مجلس الأمن الدولي
كتب محمد عبد المجيد

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اعتمد مجلس الأمن الدولى قبل قليل، مشروع قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة خلال شهر رمضان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الاثنين، قد أعرب عن أمله أن يتم التصويت بالإجماع على مشروع القرار، الذي سيتم التصويت عليه في وقت لاحق مساء اليوم، بمجلس الأمن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات.

وقال اشتية، في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة برام الله: "آمل أن ترتقي جميع الدول الأعضاء إلى مستوى شلال الدم النازف في غزة، وأن يتم إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار، فتصرف إسرائيل الإجرامي كدولة مارقة فوق القانون، وكدولة مجرمة، يجعل من يقف معها شريكا في الجريمة".

 







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غزة

الاحتلال الإسرائيلي




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