الصحة العالمية تقدم الطبق المثالى لمرضى السكر فى رمضان

كتبت أمل علام

تقدم منظمة الصحة العالمية بعض النصائح الهامة لمرضى السكر في رمضان، وذلك لمنع انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر في الدم.



الطبق المتوازن لمريض السكر فى رمضان

الطبق المتوازن لمرضى السكري يجب أن يحتوي على ما يلي:

25 % من الكربوهيدرات، مثل الأرز والبرغل والفواكه.

25 % من البروتين مثل الدجاج واللحوم والأسماك والبقوليات ومنتجات الألبان

50% من الخضروات غير النشوية، مثل السبانخ والفاصوليا الخضراء والبروكلي والخيار

وأوضحت المنظمة، إنه يجب أن يتناول مريض السكرغذاء متوازنا، كما يمكن أن نخفض الوزن في رمضان حيث يعتبر شهر الصيام مناسب للمحافظة عل صحة الجسم إذا كان الشخص يعانى من السمنة، حيث إن الصيام يساهم في خفض الوزن، ونوصى ب 3 وجبات وجبة الفطار ووجبة بعد صلاة التراويح، ووجبة ثالثة فى السحور حتى يتمكن الصائم من الاستمرار في الصيام.