كل ما تريد معرفته عن اضطرابات الشم وأبرز أسبابها

كتبت نهير عبد النبى

حاسة الشم لديك مثل حاسة التذوق هي جزء من نظامك الكيميائي الحسي، أو من الحواس الكيميائية، وتأتي قدرتك على الشم من خلايا حسية متخصصة تسمى الخلايا العصبية الحسية الشمية، والتي توجد في بقعة صغيرة من الأنسجة عالية داخل الأنف.

ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات في حاسة الشم إما من انخفاض في قدرتهم على الشم أو يتغيرون في طريقة إدراكهم للروائح.

ما هى الأسباب الشائعة لاضطرابات الشم؟

وحسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض فأن اضطرابات الشم لها أسباب عديدة، بعضها أكثر وضوحًا من البعض الآخر، و يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون باضطراب في الرائحة من مرض أو إصابة مؤخرًا الأسباب الشائعة لاضطرابات الشم هي:

-الشيخوخة

-الجيوب الأنفية والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الأخرى

-التدخين

-نمو في تجاويف الأنف

-إصابة بالرأس

-الاضطرابات الهرمونية

-مشاكل الأسنان

-التعرض لمواد كيميائية معينة مثل المبيدات الحشرية والمذيبات

-العديد من الأدوية ، بما في ذلك بعض المضادات الحيوية ومضادات الهيستامين الشائعة

-العلاج الإشعاعي لسرطان الرأس والرقبة

-الحالات التي تؤثر على الجهاز العصبي ، مثل مرض باركنسون أو مرض -الزهايمر.

كيف يتم تشخيص وعلاج اضطرابات الشم؟

يتم علاج اضطرابات الشم والتذوق من قبل طبيب أنف وأذن وحنجرة ، وهو طبيب متخصص في أمراض الأذن والأنف والحنجرة والرأس وسيشمل التقييم الدقيق لاضطراب حاسة الشم ، من بين أمور أخرى الفحص البدني للأذنين والأنف والحنجرة ومراجعة تاريخك الصحي ، مثل التعرض للمواد الكيميائية السامة أو الإصابة ؛ واختبار الرائحة بإشراف أخصائي رعاية صحية.

هل اضطرابات الشم خطيرة؟

مثل جميع حواسك ، تلعب حاسة الشم دورًا مهمًا في حياتك و غالبًا ما تكون حاسة الشم لديك بمثابة إشارة تحذير أولية تنبهك إلى دخان حريق أو طعام فاسد أو رائحة تسرب غاز طبيعي أو أبخرة خطيرة.

عندما تضعف رائحتهم ، يغير بعض الناس عاداتهم الغذائية، و قد يأكل البعض القليل جدًا ويفقدون الوزن بينما قد يأكل البعض الآخر كثيرًا ويزيد الوزن نظرًا لأن الطعام يصبح أقل متعة ، فقد تستخدم الكثير من الملح لتحسين المذاق يمكن أن تكون هذه مشكلة إذا كنت تعاني أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بحالات طبية معينة ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي فقدان حاسة الشم إلى الاكتئاب.

قد تكون مشاكل حواسك الكيميائية علامة على حالات صحية خطيرة أخرى. يمكن أن يكون اضطراب الشم علامة مبكرة على مرض باركنسون أو مرض الزهايمر أو التصلب المتعدد يمكن أن يكون مرتبطًا أيضًا بحالات طبية أخرى ، مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وسوء التغذية، إذا كنت تعاني من اضطراب في الرائحة.