قصف إسرائيلى يستهدف مجمع الشفاء بغزة ومستشفى الأمل بخان يونس

وكالات

قالت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، إن قصفاً إسرائيلياً استهدف الطابق العلوي من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ومحيط مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة شهاب الإخبارية أن القوات الإسرائيلية قصفت أيضاً مناطق البطن السمين وقيزان النجار في خان يونس.

كانت منظمة الصحة العالمية عبرت الأحد، عن القلق البالغ بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين بمستشفى الأمل في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وسط تقارير عن حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى وهجومها عليه مجدداً، ودعت إلى السماح بشكل عاجل بالوصول الآمن إلى المستشفى لتقديم الرعاية المنقذة للحياة للمرضى.

وذكرت المنظمة أن تقارير للهلال الأحمر الفلسطيني تفيد بسقوط أحد متطوعي الجمعية وشخص آخر كان يحتمي في المستشفى الذي يقع بمدينة خان يونس، مشيرة إلى أن غالبية المرضى والأشخاص الذين لجأوا إليه قد اضطروا للمغادرة وسط القتال العنيف في محيط المستشفى.

وقالت المنظمة على منصة "إكس": "نحن قلقون للغاية بشأن سلامة المرضى والمرافقين والعاملين الصحيين القلائل المتبقين في المستشفى. نحتاج بشكل عاجل إلى الوصول الآمن لضمان حصول المرضى على الرعاية المنقذة للحياة".



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس وسط قصف وإطلاق نار كثيف.

وأضاف في بيان أن آليات إسرائيلية تحاصر مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيط المستشفى، وأن جميع طواقم المستشفى "تحت الخطر الشديد حالياً ولا تستطيع الحركة نهائياً".

وفي وقت لاحق، ذكر الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية تطالب جميع المتواجدين في مستشفى الأمل بالخروج منه عراة، وتطلق قنابل دخان على المستشفى لإجبار الطواقم والجرحى والنازحين على الخروج.