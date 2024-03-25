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طقس غد.. ارتفاع بالحرارة على كل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الإثنين، 25 مارس 2024 01:28 م
طقس غد.. ارتفاع بالحرارة على كل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة حالة الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

 







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