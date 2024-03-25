ضبط 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قائد سيارة "ربع نقل" محمل عليها (مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية) حال سيره بدائرة مركز شرطة إبشواي، وقرر قائد السيارة بشراء المضبوطات من (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بقصد الإتجار والتربح منها، أمكن ضبط الأخير داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية على أرض فضاء متاخمة لمنزله، وعثر بداخلها على (200 ألف قطعة ألعاب نارية - 37 كيلو جرام بارود خام - 50 كيلو جرام نترات بوتاسيوم - بعض أدوات التصنيع).

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مكتبة "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، وبحوزته (3000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وضبط (8 أشخاص) بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهم (35514 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وضبط (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بنطاق محافظة الأسكندرية وبحوزتهم (6710 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).