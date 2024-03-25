اليوم السابع
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ضبط عاملة نظافة سرقت أموال بمكتب شهر عقاري فى أسيوط

الإثنين، 25 مارس 2024 12:10 م
ضبط عاملة نظافة سرقت أموال بمكتب شهر عقاري فى أسيوط سرقة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من (مدير أحد مكاتب الشهر العقارى بأسيوط) باكتشافة سرقة (مبلغ مالى) من داخل المكتب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بدائرة المركز) وإعترفت بارتكابها الواقعة عن طريق الإختباء داخل محل عملها لحين إنتهاء العمل وإنصراف الموظفين وعقب ذلك قامت بسرقة المبلغ المالى ولاذت بالهرب ، وتم بإرشادها ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه) وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية ،كما أقرت بسابقة استيلائها على الهاتف المحمول الخاص بالمُبلغ وذلك عن طريق المغافلة (أرشدت عنه).







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