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صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية بقيرة فى بنها اليوم وغدا

الإثنين، 25 مارس 2024 11:27 ص
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية بقيرة فى بنها اليوم وغدا قافلة طبية ارشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تنظيم القافلة الطبية المجانية بقرية بقيرة التابعة لمركز بنها، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، الموافقين 25 - 26 من شهر مارس الجارى، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة.

وكشفت مديرية الصحة بالقليوبية، عن أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.

وتابعت المديرية، أن خريطة القوافل الطبية تعمل على تغطية المناطق النائية والبعيدة عن الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، في إطار العمل على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، والعمل على توفير كل الاحتياجات من خلال تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لأقرب مستشفى لاتخاذ اللازم واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

 







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