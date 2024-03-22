وكيل صحة دمياط: فحص 1000 مواطن خلال يومين بقوافل "حياة كريمة" المجانية

دمياط - هيثم مراد

صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه قد تم تنفيذ خطة شهر مارس الخاصة بالقوافل الطبية المجانية لفحص المواطن بالمجان، والتي تأتي ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأضاف أن القافلة شملت توفير 11 عيادة متنوعة بإجمالي 9 تخصصات طبية.

واشار وكيل صحة دمياط، أنه قد تم فحص 1005 مواطن خلال يومين، مشيرا إلي أنه تم تحويل 11 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلا عن استصدار 11 قرار علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء 475 تحليل بمعمل الدم و 32 تحليل بمعمل الطفيليات.

كما أوضح أيضا أنه قد تم فحص 22 مواطن بالأشعة و 23 حالة أخرى بالسونار، إضافة إلي فحص 195 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، فضلا عن عقد 10 ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها 169 مواطن على مدار اليومين.