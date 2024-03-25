صانع جريد بدرجة فنان.. فوزى مشهور 48 سنة بيصنع منتجات الجريد بسقارة

كتبت - مرام محمد

"صناعة منتجات الجريد".. حرفة يدوية من التراث القديم يعود تاريخها لمئات السنين، لا يزال فوزي مشهور صاحب الـ55 عامًا يمتهنها ويبدع فيها، مواكبًا أعمال التطور والمنتجات الحديثة التى يطلبها السوق؛ ليحافظ على موروث شعبى أصيل.

وقال فوزي مشهور، إنه امتهن صناعة منتجات الجريد منذ أن كان في الـ6 من عمره، مشيرًا إلى أن البداية كانت بعمله مع شقيقه في ورشته، وبعدها تنقل للعمل بين ورش أخرى لصناعات الجريد في البدرشين، حتى فتح ورشته الخاصة بعد رحلة طويلة من العمل والكفاح.

وأضاف أنه تعلم المهنة وأصولها على مدار 5 سنوات، وبعدها عمل وكافح في مهن أخرى عديدة بجانب عمله في صناعات الجريد، ليحسن من ظروفه المعيشية، منها صناعة بلوكات الطوب والنسيج والمحارة والسيراميك والخرسانة والنجارة والحدادة وطلوع النخل.

وأشار إلى أنه يصنع كل شيء من الجريد، كالطاولات والكراسي والفوانيس والتحف والديكورات، ووصلت أعماله لدول عديدة منها إيطاليا وإنجلترا والإمارات، لافتًا إلى أنه علم أبنائه الثلاثة أصول المهنة ليحافظوا عليها من بعده.



صناعة منتجات الجريد



فوزي مشهور صانع منتجات الجريد



فوزي مشهور