سهر الصايغ وهاجر أحمد.. صداقة ملائكية فى مسلسل المعلم.. فيديو

على مدار الحلقات السابقة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض حصريا على شاشة قناة الحياة ومنصة WATCH IT، تتكون علاقة صداقة وحب بين الدكتورة زمزم سهر الصايغ زوجة مصطفى شعبان التي اكتشفت إنها مصابة بسرطان الدم وكانت لحظة قاسية على امرأة لديها طفل صغير.

زمزم بدات تبحث عن زوجة لزوجها مصطفى شعبان، حتى تضمن إنه سيكون سعيداً في حياته، وتضمن أن ابنها سيتربى بشكل جيد، خاصة أن هاجر أحمد التي ترغب زمزم في زواجها من المعلم هي صديقة عمرها وستطمئن على زوجها وابنها في نفس الوقت.



مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.