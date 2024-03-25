رئيس الوزراء اليمنى: أولوياتنا مواجهة التصعيد والحرب الهادفة لإسقاط الدولة

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أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، "أن الأولوية القصوى الحالية للدولة والحكومة وجميع القوى السياسية فى اليمن، هو توحيد القوى لمواجهة تصعيد جماعة الحوثيين، التى تسعى بكل الطرق والوسائل للإجهاز على الدولة واسقاطها بشن حربها الاقتصادية العسكرية التى لا تتوقف".



وأضاف بن مبارك وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال لقاء مع عدد من القيادات والمسئولين فى اليمن، أن الهدف الاساسى حاليًا هو العمل بإرادة موحدة للتصدى للتحديات القائمة، وفى مقدمتها الخطر الذى يهدد الجميع دون استثناء وهو مشروع مليشيا الحوثى الإرهابية.



وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى أن الدولة والحكومة فى اليمن لن تغفل القضية الرئيسية التى يتعلق بها مصير اليمنيين كشعب ونخب سياسية وهيئات ومؤسسات رسمية، وهى قضية استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الإرهابى الحوثى فى اليمن.