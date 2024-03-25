خدمات رمضانية.. كيفية استخراج القيد العائلى من الماكينة الذكية

كتب ـ محمود عبد الراضي

زودت وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية بالعباسية بالماكينة الذكية (للقيد العائلى الفورى الرقمى)، والمزودة بخاصية التحصل النقدى، والتى يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشرى استخراج القيد العائلى المميكن "إذا كان سبق له استخراجه"، من خلال شاشتها التلامسية، عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع، وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وتنشر "اليوم السابع"، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.



