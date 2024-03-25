حُسن الخاتمة.. وفاة معتمرة من الفيوم أثناء أداء العمرة

الفيوم - رباب الجالى

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية الاهوان بمحافظة الفيوم، عقب وفاة سيدة تدعي سيدات شعيب 61 عاما، أثناء أداءها مناسك العمرة، بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة داخل الحرم المكي بشكل مفاجئ، عقب أداء صلاة المغرب.

وتسببت الوفاة المفاجئة للمعتمرة الراحلة في صدمة كبيرة لأسرته والمقربين منها وأبناء قرية الاهوان بشكل عام، ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الراحلة، داعين الله أنّ يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، واصفين وفاتها بـ"حسن الخاتمة".

وقال أحمد علي أحد أقارب المتوفية، إن الفقيدة تبلغ من العُمر 61 عاما، وتوفية أثناء أداء مناسك العمرة، حيث كانت تؤدي صلاة المغرب ، مضيفا: «صلت المغرب وسنُة المغرب ونطقت الشهادة وماتت داخل الحرم المكي»، وأوضح "أحمد" أن المتوفيه المعتمرة كانت تتمتع بحسن الخُلق والسيرة الطيبة والسُمعة الحسنة،

وأكد "أحمد"، أنه سوف يتم أداء صلاة الجنازة على جثمان المعتمرة الراحلة بالحرم المكي، والدفن في مقابر مكة المكرمة، مشيراً إلى أنه سوف يتم أداء صلاة الغائب عليه غدا عقب صلاة العشاء بمسجدالقرية ، متابعا: "عزاؤنا أن روحها صعدت إلى بارئها في الحرم المكي عقب أداء صلاة المغرب.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".