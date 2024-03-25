حملات مكثفة بالأقصر لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الطب البيطري بالأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، حملات مكثفة في القرى والنجوع ضمن أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

وخرجت تلك الحملات بقيادة رجال الطب البيطرى، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويقول الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، إنه تشكلت عدد من اللجان الطبية البيطرية والتي شملت لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الدير البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور صلاح محمد عبد المتعال رئيس الوحدة، ولجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس الوحدة، ولجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة النمسا البيطرية بإسنا برئاسة الدكتورة كوثر عبد الغنى طبيبة بوحدة النمسا البيطرية.

وتمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، كما تشكلت لجان أخرى بإدارة القرنة وأرمنت والبياضية والزينية والأقصر البيطرية، حيث ناشدت مديرية الطب البيطرى بالأقصر كافة مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية، بضرورة مشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة لتحصينها ضد هذه الأمراض الوبائية، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.