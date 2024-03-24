بيطرى الأقصر تشكل 10 لجان لفحص وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مديرية الطب البيطري بالأقصر، بقيادة الدكتور الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد تشكلت اللجان الطبية البيطرية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتي شملت ما يلي:-

1. لجنة التحصين لوحدة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى والابيديميولوجى بإدارة أرمنت البيطرية والدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بارمنت.

2. لجنة التحصين التابعة لوحدة المنشاة البيطرية برئاسة الدكتور شادي زكريا رئيس الوحدة .

3. لجنة التحصين التابعة لوحدة العديسات البيطرية برئاسة الدكتور علاء النوبى رئيس الوحدة.

4. لجنة التحصين التابعة لوحدة الدير البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور صلاح محمد عبد المتعال رئيس الوحدة.

5. لجنة التحصين التابعة لوحدة الشغب البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور محمود السيد رئيس الوحدة.

6. لجنة التحصين التابعة لوحدة النمسا البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور حسين البدرى الطبيب بوحدة النمسا البيطرية.

7. لجنة التحصين التابعة لوحدة البغدادى البيطرية برئاسة الدكتورة نيفين رفعت الطبيبة بوحدة البغدادى البيطرية.

8. لجنة التحصين التابعة لوحدة الدير البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور صلاح محمد عبد المتعال رئيس الوحدة.

9. لجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس الوحدة.

10. لجنة التحصين التابعة لوحدة النمسا البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور حسين البدرى الطبيب بوحدة النمسا البيطرية.



بيطرى الأقصر تشكل 10 لجان متنوعة لفحص وتحصين الماشية



تشكيل لجان متنوعة لفحص وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى