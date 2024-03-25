اليوم السابع
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الإثنين، 25 مارس 2024 03:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حدث في 15 رمضان.. وفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب

الإثنين، 25 مارس 2024 03:00 ص
حدث في 15 رمضان.. وفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب حدث فى رمضان
كتب لؤى على

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شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيامه.

1- انتصار الدولة العثمانية على روسيا في 15 من رمضان 1224 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1809م: انتصرت الدولة العثمانية على روسيا في معركة "تاتاريجه"، حيث قتل من الروس 10 آلاف جندي.

2- مولد الحسن بن علي بن أبي طالب في 15 رمضان 3هـ الموافق 1 مارس 625م وُلد الحسن بن علي بن أبي طالب.

3- ولاية محمد بن أبي بكر الصديق على مصر في الخامس عشر من شهر رمضان عام 37هـ الموافق 23 فبراير 658م تولى محمد بن أبي بكر الولاية على مصر.

4- وفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب في 15 رمضان 37هـ الموافق 23 فبراير 658م توفي عبيدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

5- عبور عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس في 15 رمضان 138هـ الموافق 20 فبراير 756 م عبر عبد الرحمن الداخل المعروف بـ (صقر قريش) البحر إلى الأندلس ليؤسس دولة إسلامية قوية وهي الدولة الأموية في الأندلس.

 







حدث فى 15 رمضان

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شهر رمضان




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