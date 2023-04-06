اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 04:59 م
أكرم القصاص
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حدث فى 15 رمضان.. مولد الحسن وولاية محمد بن أبى بكر على مصر

الخميس، 06 أبريل 2023 04:47 م
حدث فى 15 رمضان.. مولد الحسن وولاية محمد بن أبى بكر على مصر حدث فى رمضان
كتب لؤى على

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شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيامه.
 
1- انتصار الدولة العثمانية على روسيا
في15 من رمضان 1224 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1809م: انتصرت الدولة العثمانية على روسيا في معركة "تاتاريجه"، حيث قتل من الروس 10 آلاف جندي.
 
2- مولد الحسن بن علي بن أبي طالب
في 15 رمضان 3هـ الموافق 1 مارس 625م وُلد الحسن بن علي بن أبي طالب. 
 
3- ولاية محمد بن أبي بكر الصديق على مصر
في الخامس عشر من شهر رمضان عام 37هـ الموافق 23 فبراير 658م تولى محمد بن أبي بكر الولاية على مصر.
 
4- وفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب
في 15 رمضان 37هـ الموافق 23 فبراير 658م توفي عبيدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
 
5- عبور عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس
في 15 رمضان 138هـ الموافق 20 فبراير 756 م عبر عبد الرحمن الداخل المعروف بـ (صقر قريش) البحر إلى الأندلس ليؤسس دولة إسلامية قوية وهي الدولة الأموية في الأندلس.

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حدث فى 15 رمضان

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