جنايات مستنأف الإسكندرية تؤيد السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لاتجاره بالبشر

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية ، برئاسة المستشار شوقى الزقم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار علاء الدين الشنديدى والمستشار محمد هيثم مزيد، والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة على حسين، بتأيد الحكم، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للمتهم" م.ع.ال"، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه والمصادرة والمراقبة لمدة مساوية، لاتهامه بالاتجار فى البشر.



تعود احداث القضية المقيدة، برقم 18083 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط حماية الآداب وضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام المتهم باستغلال المجنى عليها بأعمال منافية بمقابل مادى، بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهم "م.ع. ال" بارتكاب جريمه الاتجار بالبشر بأن تعامل فى شخص طبيعى وهى المجنى عليها "ح.ف.ر" والتى لم تبلغ ثمانية عشرة ميلادية، وذلك بأن استغلها فى أعمال منافية للآداب، عن طريق عرض مبالغ مالية نظير ارتكاب الأعمال، وثبت من إدارة مكافحة جرائم تنقية المعلومات بوزارة الداخلية، إلى وجود حساب للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يستخدمه برقم هاتفه فى ارتكاب جريمته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات للحكم فيها.