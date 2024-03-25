"تموين الفيوم": ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ودقيق بلدى ببندر أول

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ببندر أول الفيوم، وسجائر تباع بسعر أعلى من السعر المقرر، و3 محاضر تصرف بـ20 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و3 محاضر نقص وزن، و5 محاضر مواصفات، في حملة تموينية مكبرة.
كما ضبطت الحملة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، 9 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و6 محاضر عدم وجود قائمة، ومحضر عدم إعطاء بون الصرف، في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ومراقبة الأسعار.
وشدد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز، والأسواق، ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار، وسلامة المعروض، ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات.
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