ضبط 6000 علبة سجائر ودقيق بدون فواتير في حملة تموينية بالفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالى

شنت إدارة تموين الفيوم، حملات تموينية لضبط الأسواق ومراقبة السلع، وتمكنت الحملة من ضبط 6000 علبة سجائر كيلوباترا بدون فواتير دالة على الحيازة ، بدائرة مركز ثان الفيوم.

كما تم ضبط سائق تروسكل بحوزته عدد 15 شيكارة دقيق بلدي زنة 50كجم بإجمالي 750كجم - وضبط 100 كجم رده ناعمه ، وتم التحفظ على اجوال الدقيق والردة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر.

يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومى.



جانب من المضبوطات (1)



جانب من المضبوطات (2)