تعرف على منافذ بيع السكر بـ27 جنيهًا في القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ضخ كمية كبيرة من السكر تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، برئاسة أحمد منصور، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في العديد من المنافذ لتوفيره للجمهور بسعر 27 جنيهًا فقط في عدد من الأحياء والمراكز والمدن لرفع العبء عن الجمهور، بدءً ظهر اليوم.

وقال أحمد منصور، وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية، إنه تقرر إتاحة السكر في عدد من منافذ للبيع بمركز ومدينة القصاصين الجديدة اليوم تحت إشراف مديرية التموين وهي منفذ، وأحمد عبد الستار المغربي بعزبة المغاربة بقرية أم عزام وحازم حسن مسلم بعزبة عرب أبو قاسم بقرية أم عزام، ومصطفي أحمد محمد بعزبة الجنينة بقرية أم عزام، وفكري محمد بدراوي بقرية أم عزام، وصبحي محمد السيد بعزبة الهيش بقرية أم عزام، ونجلاء عبد الله عبد الحليم بالحمسة، ومحمود فوزي عبد الحميد بالمحسمة، وعمرو عبده سالم عزبة 30 يونيو بالسويدات، وعبدالهادي أحمد دياب، عزبة 30 يونيو بعزبة غانم.