وزارة التموين: إنتاج السكر المحلى يعزز المخزون لأكثر من 6 أشهر

كتب مدحت وهبة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرارإنتاج السكر المحلى من بنجر وقصب السكر وطرحة للمواطنين فى الأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو، بجانب طرحه فى معارض "أهلا رمضان" فى المحافظات على مستوى محافظات الجمهورية، وأن الإنتاج المحلى سيعزز المخزون الاستراتيجى لمدة تتجاوز 6 أشهر.

وبدأت شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى إنتاج السكر المحلى توفيره للمواطنين مما يعزز المخزون الاستراتيجى ويتم صرف حوافز للمزارعين لزيادة معدلات التوريد ليتراوح سعر الطن من 1350 إلى 1900 جنيه، وذلك بعد اضافة الحافز الاضافى عن كل طن مورد من مزارعى البنجر خلال الموسم الجارى، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، كما يتم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسى و400 جنيه حافز إضافى عن الطن الواحد.

بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريدمن 16 إلى 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسى و350 جنيها حافز إضافى عن الطنالواحد، كذلك سيتم صرف 1600 جنيهًا عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسى و300 جنيه حافز اضافية للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيه للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200جنيه سعر أساسى و250 جنيهًا حافز إضافى للطن، كما سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسى و250 جنيها حافز إضافى للطن.