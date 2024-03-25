تعرف على فوائد خليط الفراولة على الموز بعد الإفطار

كتبت مروة محمود الياس

يعد عصير الفراولة على الموز من العصائر المفضلة لدى الكثيرين، فهو خليط مميز غنى بالفيتامينات والمعادن، نظرًا لفوائده الصحية المتعددة، واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي تعد مصدر حيوية وسكريات صحية وطاقة للجسم.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع لايف سترونج المعني بالصحة العامة، فان هذا الخليط المميز من الفاكهة الصحية، يحتوي على فيتامين سي المعزز لمناعة ودفاعات جسم الإنسان، والكالسيوم المقوي للأعصاب والعظام.

وأوضح أن الموز يحتوى على فيتامين سي والذي يقي الجسم من تكرار الإصابة بنزلات البرد خاصة أثناء صيام رمضان وفائدته الكبيرة أنه مضاد اكسدة ويلعب دورًا مهمًا في شفاء والتئام التهابات الجسم والجروح

ولهذا الخليط فائدة عظيمة خلال الشهر الفضيل بأنه يعمل على إمداد الجسم بالسكريات الصحية الطبيعيه المعتدلة كبديل للحلويات التي نشتهيها جميعًا بعد الإفطار.

كما يحتوي على الكالسيوم لتقوية الأعصاب والشعور بالنشاط والحيوية بعد الإفطار، كما يحسن من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الجسم.

تنظيم عملية الهضم بعد الإفطار وسهولة الامتصاص السليم للطعام والمشروبات والاستفادة منها.

وأشار الموقع إلى أن الموز بشكل خاص يحتوي على الألياف التي تحمي صحة الأمعاء وتعزز عملها، وتساعد على تنظيم عملية الأيض، كما أن كمية البوتاسيوم الموجودة في الموز، تعزز من طاقة الجسم والانتعاش بعد الإفطار

يحتوي على حمض الفوليك الغنى والصحى والمفيد للجسم

وتعمل الفراولة بشكل خاص على تعزيز قوة الجسم وزيادة حدة نشاطه لسكرياتها الطبيعية المفيدة

ينصح تناول هذا الخليط بعد الإفطار للشعور بالنشاط والحيوية دون إسراف متعمد حتى تستطيع الحفاظ على الفوائد والاستفاده منها وتجنب مخاطر الإفراط في تناولها.