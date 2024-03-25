اليوم السابع
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تأجيل محاكمة مدير أعمال "حلمي بكر" السابق بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالى

الإثنين، 25 مارس 2024 01:49 م
تأجيل محاكمة مدير أعمال "حلمي بكر" السابق بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أجلت محكمة جنح العجوزة الإثنين، محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي لجلسة 22 إبريل المقبل لسؤال محرر المحضر.


استمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامى سامح ثابت وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.


فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
وكان محامى الموسيقار حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.

 







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