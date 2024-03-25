اليوم السابع
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المشدد 5 سنوات لعاطلين سرقا شخص بالإكراه داخل شركة مقاولات فى الجيزة

الإثنين، 25 مارس 2024 05:08 م
المشدد 5 سنوات لعاطلين سرقا شخص بالإكراه داخل شركة مقاولات فى الجيزة حبس، ارشيفية
كتب سليم على - كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين، سرقا شخص بالإكراه داخل إحدي شركات المقاولات بمنطقة أكتوبر .

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي، وأحمد مختار محمد ، وأمانة سر شنوده فوزي.

وكشف أمر الإحالة ، أن المتهمان "ط. ع"، و "م. ر"، سرقا أموال المجني عليه علاء ابراهيم ، وكذلك شركة للتجارة والمقاولات العامة، بالإكراه عن طريق إشهار سلاح ناري "مسدس"  فبثا الرعب في قلبه، وقاما بالتعدي عليه بالضرب، وقاما بتكبيل يديه ليتمكنا من شل حركته، وقاما بالاستيلاء على المبالغ المالية والمنقولات ملكه وفرا هاربين.

 







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